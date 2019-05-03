شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق الدورى العالمى لشباب الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تنطلق اليوم، الجمعة، بطولة الدورى العالمى للكاراتيه ، على مستوى منتخبات الشباب والتى تستمر حتى 6 مايو الجارى والتى تقام بقبرص بمشاركة المنتخب المصرى .
وتضم بعثة الفراعنة فى البطولة برئاسة سامح الشبراوى 24 لاعب و لاعبة، والمدربين محمد عبد الرجال، محمد فتحى مدربان للكوميتيه، بالإضافة إلى إبراهيم مجدى مدربا للكاتا .
يذكر أن منتخب الكبار شارك فى الدورى العالمى بالمغرب و حقق 3 ذهبيات متنوعة خلال البطولة.
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