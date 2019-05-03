شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: جيرالدو فقد الذاكرة لمدة ٦ ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى مستشار التعاقدات فى النادى الاهلىـ، أن اللاعب الانجولى جيرالدو صانع العاب الفريق الاحمر ظل فاقدا الذاكرة لمدة ٦ ساعات عقب مواجهة طلائع الجيش فى بطولة الدورى الممتاز.

وكان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن أن الأنجولي جيرالدوا دا كوستا فقد الذاكرة خلال التحامه مع محمد بسام حارس طلائع الجيش فى مواجهة الفريقين التى أقيمت مساء اليوم وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

وكشف مارتن لاسارتي بأن اللاعب فقد الذاكرة بشكل مؤقت، وليس متذكرا متى تعرض للإصابة، متابعاً :"جيرالدو غير متذكر كيف تعرض للإصابة ولكنه متذكر ما حدث قبل ذلك؟" .

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وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى انه تم الحديت مع طبيب الفريق عقب اللقاء واكد أنه يتم علاج اللاعب حتى الذهاب الى فندق الاقامة وظل هذا الامر مستمر لمنتصف الليل .