لجنة الكرة بدمنهور تجتمع اليوم للبحث عن مدير فني جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الكرة بنادى دمنهور اجتماعا اليوم، الجمعة، لبحث شئون الفريق الأول لكرة القدم ومناقشة اختيار الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق الدمنهوري ضمن منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد. وتدرس لجنة الكر ة المكون من ايهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور وصلاح عقدة وعصام عمار أعضاء مجلس الأ دارة وأحمد القصاص ورؤف الحوشي أكثر من سيرة ذاتية لاختيار المدير الفني الكفئ و المناسب لهذه المرحلة وذلك لقيادة الفريق البحراوي لتحقيق حلم الصعود ألي دوري الأضواء والشهرة . و من خلال هذه الجلسة أيضا يحدد مجلس أدارة دمنهور المبلغ المالي المناسب والذي يليق بنادي دمنهور في حالة الموافقة علي بيع الثلاثي هداف الفريق الغيني كارفالا ولاعب الوسط الجابوني موندا ووحيد محسن صانع ألعاب الفريق.

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