شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يصرف 4 ملايين جنيه للاعبين والجهاز الفني بعد الصعود للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبي صرف الجزء الأخير من رواتب اللاعبين والجهاز الفني بالإضافة لمكافأة الفوزعلي أبوقير للأسمدة في المباراة الأخيرة للفريق بدوري القسم الثاني .

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وقام علاء عكاشة مدير الكرة بنادي طنطا بالاتصال باللاعبين والجهاز الفني من أجل تسلم الدفعة الاخيرة من مرتباتهم وذلك بعد احتساب نسب المشاركة الخاصة بكل لاعب من لاعبي الفريق منذ بداية الموسم وحسب عقد كل لاعب من لاعبي الفريق الذين ساهمو في صعود الفريق للدوري الممتاز .

علي جانب اخر، ينتظر مجلس ادارة طنطا الاجتماع نهاية الاسبوع القادم وذلك لتحديد مكافأة الصعود التي سيتم منحها للاعبين والجهاز الفني تقديرا من مجلس الادارة للاعبين الذين ساهمو في تحقيق انجاز الصعود للدوري الممتاز .