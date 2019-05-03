"تونى سليفا" يخضع للتحقيق فى الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المهاجم الدولى الغينى تونى سليفا مهاجم فريق الاتحاد السكندرى الى مقر النادى لخوض التحقيق معه بمعرفه الشئون القانونيه بسبب المذكره التى تقدم بها حلمى طولان للمدير الفنى بتوقيع عقوبه ماليه وتحويل اللاعب للتحقيق تمهيدا لايقافه. ووجه حلمى طولان المدير الفنى تهمه عدم الالتزام بالبرنامج العلاجى وتعمده تاخير المشاركه فى التدريبات الجماعيه موكدا ان اللاعب بيقضى وقت مع الفريق. وارسال نادى الاتحاد نسخه من التحقيق الى اتحاد الكره المصرى لحفظ حقوقه كامله تجاه اللاعب.

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