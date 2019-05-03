شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز اليوم الخميس 2 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب بصدارة هدافى الدورى بعدما نجح فى إحراز هدفى فريقه اليوم فى مرمى الداخلية فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما

وننشر " الخليج 365 " جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز عقب نهاية مباراة إنبى و بتروجيت ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز .

فيديو.. رامى صبرى يحصد أغلى 3 نقاط لإنبى بالفوز على بتروجت 2 / 1

تغلب إنبى بقيادة على ماهر على بتروجت بقيادة محمد عودة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم بالديربى البترولى، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز.

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ويأتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز كالتالى :