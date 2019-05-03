شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 2 مايو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الاخبار الهامة شهدها اليوم الخميس 2 مايو 2019 على رأسها وكيل جروس يكشف حقيقة تلقي المدرب السويسري عروض للرحيل فى نهاية الموسم .. ومؤمن زكريا يعود لتدريبات الاهلي

كشف محمد الحبشى وكيل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك إن تركيز مدرب الفريق الأبيض حالياً ينصب حول إنهاء موسمه الأول مع قلعة ميت عقبة بالتتويج بالبطولات ولا صحة لما انتشر فى الفترة الأخيرة عن إخطاره لمجلس إدارة الزمالك بالرحيل عقب نهاية عقده الحالى.



فيديو.. رامى صبرى يحصد أغلى 3 نقاط لإنبى بالفوز على بتروجت 2 / 1

تغلب إنبى بقيادة على ماهر على بتروجت بقيادة محمد عودة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم بالديربى البترولى، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندري فى دور الـ 8 لكأس مصر المقرر لها الخامسة من مساء الاحد المقبل بدون حضور الجماهير .

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلى والنجوم المحدد لها الأحد المقبل 75 دقيقة لتقام فى السابعة مساءً بدلاً من الثامنة والربع، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ29 للدورى.

تقدم فاروق جعفر نجم ومدرب الزمالك السابق بإعتذار رسمي لمجلس ادارة نادي الترسانة عن الاستمرار في تدريب الفريق بعد أقل من ثلاثة أيام عن إعلان مجلس إدارة الشواكيش التعاقد معه لقيادة الفريق بدوري القسم الثاني الموسم المقبل .

جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز اليوم الخميس 2 / 5 / 2019

جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز عقب نهاية مباراة إنبى و بتروجت ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز .

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الزمالك يصرف مكافأة فوز متأخرة للاعبين قبل السفر إلى سوسة

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، مكافأة الفوز لإحدى مباريات الفريق فى الدورى المتأخرة لتحفيز اللاعبين قبل السفر صباح الغد إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

أنهى الزمالك، استعداداته اليوم على ملعبه، استعداداً للسفر صباح الغد إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن سبب استبعاد مروان محسن من مواجهة طلائع الجيش أمس هو معاناته من رشح في الركبة.

احتفل نادى بيراميدز بعيد ميلاد أحمد حسن المشرف على الكرة بالنادى على هامش تدريبات فريق الكرة اليوم الخميس.

يؤدي مؤمن زكريا لاعب الأهلي برنامج تأهيلي، على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

أعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، برنامج تأهيلى وبدنى للاعبين يقومون بأدائه علي هامش المران المقام حاليا وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية لديهم وكذلك تنشيط العضلات من خلال عمل إطالات وتخطى للحواجز القصيرة وسرعات علي مسافات قصيرة، ضمن الاستعدادات لمواجهة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.





تقلصت فرص على غزال، لاعب وسط فيرنسى البرتغالى، فى الانضمام لقائمة الفراعنة فى كان 2019 بعد تألق عمرو السولية لاعب الأهلى مع فريقه خلال الفترة الماضية وإعجاب الخواجة بمستواه، ليحجز مكانه فى القائمة النهائية بجوار محمد الننى لاعب وسط أرسنال الإنجليزى وطارق حامد لاعب وسط الزمالك.