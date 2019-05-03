شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 2 مايو 2019 العديد من الاخبار الرياضية الهامة ومنها تقديم موعد مباراة الأهلي و النجوم 75 دقيقة .. والإسماعيلي مع الاتحاد فى دور الـ8 لكأس مصر بدون جمهور .

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تقديم موعد مباراة الأهلى والنجوم المحدد لها الأحد المقبل 75 دقيقة لتقام فى السابعة مساءً بدلاً من الثامنة والربع، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ29 للدورى.

تغلب إنبى بقيادة على ماهر على بتروجت بقيادة محمد عودة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم بالديربى البترولى، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدورى الممتاز.

جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز عقب نهاية مباراة إنبى و بتروجت ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز .

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صرف مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، مكافأة الفوز لإحدى مباريات الفريق فى الدورى المتأخرة لتحفيز اللاعبين قبل السفر صباح الغد إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

أنهى الزمالك، استعداداته اليوم على ملعبه، استعداداً للسفر صباح الغد إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلى التونسى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية.

يؤدي مؤمن زكريا لاعب الأهلي برنامج تأهيلي، على هامش مران الفريق الأحمر الجماعي اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندري فى دور الـ 8 لكأس مصر المقرر لها الخامسة من مساء الاحد المقبل بدون حضور الجماهير .