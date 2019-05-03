شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وملخص مباراة إنبى و بتروجيت فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق انبي على نظيره بتروجيت بهدفين مقابل هدف فى الديربي البترولى الذى جمع بينهما على ملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ31 من منافسات الدورى الممتاز. أحرز ثنائية فريق إنبى المدافع رامى صبرى فى الدقيقة 61 و 92 فيما سجل شكرى نجيب هدف بتروجيت الوحيد بالدقيقة 73 من ركلة جزاء.

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