نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الخميس الموافق 2-5-2019 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الخميس الموافق 2-5-2019 في نهائي كأس خام الحرمين الشريفين سيكون في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة نهائي كأس الملك سلمان، حيث تأهل الاتحاد بعد الفوز على النصر، بينما تأهل التعاون بعدما فاز على الهلال بخماسية في مباراة لم يتوقعها أي من الجماهير السعودية.

الاتحاد والتعاون في كأس الملك

مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر kora live، يسعي الاتحاد إلي المحافظة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي حقق لقبها خلال الموسم الماضي، بينما سيحاول التعاون تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة، خاصة في ظل المستوي المتميز للفريق خلال الموسم الحالي.

ستضم تشكيلة الاتحاد اليوم أمام التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كلا من: فواز القرني في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع: عبدالله العمار – أحمد عسيري – مروان داكوستا – سعود عبدالحميد، أما خط الوسط : كريم الأحمدي – سانوجو – جاري رودريجيز – كارلوس فيلانويفا، وسكون في الهجوم : فهد المولد – ألكسندر بريجوفيتش.

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتشاهدون الآن الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة في حضور عدد كبير من نجوم التحليل الرياضي.

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون