نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم في كأس الملك وتاوامبا يغتال حلم أنصار العميد في الدقائق الأخيرة

نتابع نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم، تنطلق اليوم صافرة الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا معلنة عن بداية لقاء كبير وقمة منتظرة في حضور جماهيري ضخم منتظر يقدر ب60 ألف مشجع قد تسابقوا على حجز تذاكر الملعب مما جعلها تنفذ قبل بداية المباراة بأكثر من 24 ساعة، حيث يترقب الكثير الفائز من الاتحاد والتعاون ليحمل كأس الملك لعام 2019.

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون

وتحدث بيدرو إيمانويل مدرب التعاون عن هذا اللقاء مبديا سعادته للوصول لهذا الدور، مؤكدا أن فريقه كان بحاجة للراحة أكثر من ذلك فالفريق خاض 3 مباريات في 6 أيام أمام الهلال في مناسبتين واليوم أمام العميد، موضحا أنه يعلم أن فريق اتحاد جدة يختلف عن الهلال في طريقة لعبه وخططه المتنوعة التي تناسب كل مباراة يدخلها.

تشكيل الاتحاد الليلة: حراسة المرمى فواز القرنى، خط الدفاع سعود – دا كوستا – عسيرى – العمار، خط الوسط الأحمدى – سانوجو – فيلانوفا، خط الهجوم رودريجيز – المولد – بريجوفيتش

الآن حفل الافتتاح للمباراة النهائية والجماهير تشارك بأنوار هواتفهم في منظر جميل ورائع، ولحظات على انطلاقة الشوط الأول من عمر المباراة المنتظرة، فمن سيحسمها

أجواء مميزة للغاية، كرة المباراة تدخل برفقة رجل طائر مع علم المملكة مرفرفا، والحكم يستعد لاطلاق صافرة البداية ولحظات رائعة وانطلاقة مميزة

الدقيقة 12: التعاون ينتشر جيدا في أرض الملعب ويجبر العميد على التمرير بعدم أريحية، العميد لا يقدر على الاختراق ومباراة متكافئة في وسط الملعب

الدقيقة 33: كرة عرضية واستلام من بريجوفيتش وتسديدة على الطاير من أول لمسة والهدف الأول للعميد والمدرجات تنفجر والاعادة توضح صحة الهدف النتيجة تشير بتقدم الاتحاد بهدف الأن

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف، وحضور الملك سلمان للمعلب بين شوطين اللقاء والأضواء تنطفأ لاستقباله وبداية الحفل فور دخول الملك للمقصورة الشرفية وأجواء رائعة وتفاعب وترحيب من الجماهير

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الدقيقة 55: عرضية رائعة من أميسي ورأسية طلال تعلن عن هدف التعادل الآن والمباراة تعود لبدايتها والاثارة من جديد

الدقيقة 77: انفراد لأميسي ومراوغة وتسديدة والقائم يرد عن مرمى العميد ويمنع التعاون من الهدف الثاني

الدقيقة 90: تاومبا يستلم الكرة ويسدد كرة ترتد من فواز ويسددها مرة أخرى وجووووول التعاون يتقدم بهدف ثاني ونهاية المباراة بفوز التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين

مباراة الاتحاد والتعاون

يذكر أن التعاون قد حقق نتائج رائعة للغاية فالفريق لم يستقبل أي هدف في بطولة الكأس حتى الآن وسجل 16 هدف، حيث كانت آخر مواجهة للفريق في البطولة تاريخية حين استطاع الفريق السكري اقصاء الهلال الزعيم وليس اقصاءا عاديا، فقد سجل التعاون خماسية نظيفة بينما قد وصل الاتحاد للنهائي عبر بوابة النصر متصدر الدوري.

الاتحاد والتعاون

وتحدث سييرا عن فرحة فريقه في النجاح للوصول للمباراة النهائية بحضور الملك سلمان فالطريق لم يكن سهلا أمام الاتحاد الذي استطاع التغلب على الظروف، ولكنه سيواجه اليوم خصما عنيدا ولكن يجب على فريقه أن يقوم بفرض الاسلوب الخاص به في تلك المواجهة

وحضور جماهيري كبير منذ عدة ساعات وجماهير العميد تحمل الأعلام الخاصة بالفريق واستعدادت صحفية مكثفة مع حضور رئيس الهيئة العامة للرساضة وترقب لحفل النهائي

وتمثل مباراة الليلة كنزا خاصا للفريق الفائز حيث بجانب الجائزة المالية الضخمة والتي تبلغ 10 ملايين ريال فالفريق سيتأهل للنسخة القدامة من دوري أبطال آسيا وكأس السوبر المحلي