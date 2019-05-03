نتيجة مباراة الإتحاد والتعاون فى نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين

ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم التى ستُقام على أرض ملعب الملك فهد الدولي في نهائي كأس الملك 2019.
الجميع يترقب بفارغ الصبر انطلاق صافرة حكم المباراة لتبدأ بين الإتحاد والتعاون اليوم في تمام الساعة 7:30م بتوقيت القاهرة، الساعة 8:30م بتوقيت مكة المكرمة.
متابعة مباراة الإتحاد والتعاون
- باقي عشر دقائق على انطلاق المباراة.
- تنتظر الجماهير السعودية والعربية مشاهدة مباراة كرة قدم ممتعة اليوم بين فريقي الإتحاد والتعاون.
- الآن فعاليات والإحتفالات بمناسبة مباراة اليوم فى نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين.
- بدأت المباراة.
- مضى ربع ساعة ولا تزال النتيجة تعادل سلبي 0-0.
- انتهت المباراة بفوز نادي الإتحاد.