ملخص ونتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم |التعاون بطلٌ لكأس الملك سلمان للمرة الاولي تقام المباراة النهائية فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس 2/5/2019، ويلتقى فريق التعاون أمام منافسه فى اللقاء اتحاد جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ويأمل التعاون فى استمرار مسيرته الناجحه ومواصلة الطريق نحو حصد لقب البطولة، فيما يطمح الاتحاد فى حسم الفوز لصالحه وضمان التتويج باللقب.

التعاون فى مهمة أخيرة لحصد اللقب المحلى

يستضيف فريق التعاون منافسه اتحاد جدة فى المباراة النهائية بكأس الملك، ويأمل التعاون فى اقتناص فوز مريح باللقاء المرتقب، كما يسعى نحو تسطير اسمه فى التاريخ الكروى وحصد لقب البطولة بعد مسيرة أكثر من ناجحه ومشوار رائع، ويطمح التعاون فى تقديم مباراة العمر وإظهار مستوى فنى وبدنى جيد فى اللقاء النهائى المرتقب.

ويحتل التعاون المركز الرابع فى الدور السعودى برصيد 52 نقطة من تحقيق الفوز فى 15 مباراة والتعادل فى 7 لقاءات والخسارة فى 6، وحقق الفريق الفوز فى الجولة الماضية على فريق الهلال بنتيجة 2-0، كما يذكر أنه حقق الفوز فى نصف نهائى الكأس على الهلال أيضا بخماسية نظيفة دون رد فى هزيمة قاسية.

اتحاد جدة فى مهمة تنافسية من أجل حصد اللقب بعد مشوار طويل

يحل فريق اتحاد جدة ضيفا على نظيره التعاون فى لقاء نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين، ويأمل نادى العميد فى تحقيق الفوز فى اللقاء النهائى المثير والمنتظر، كما يسعى الفريق المونديالى بإنهاء خطواته الناجحه فى المسيرة الرائعة التى امتدت لمشوار طويل لحصد اللقب الغالى.

ويحتل فريق الوطن المركز الحادى عشر برصيد 31 نقطة من تخقيق الانتصار فى 8 مباريات والتعادل فى 7 وخسارة 13 لقاء، وكان الاتحاد قد حقق الفوز فى مباراته الماضية على فريق النصر بنصف نهائى الكأس 4-2 بعد ان انتهت الأشواط الرسمية للمباراة بالتعادل الإيجابى ونجح الاتحاد فى حسم الفوز فى الأشواط الإضافية، ويستعد ليحل ضيفا على فريق الريان بالجولة الخامسة من دورى أبطال أسيا بعد أيام قليلة.

والجدير بالكر أن الفريقين قد تواجها مرتين فى الدورى حتى الأن، الأول فى الأسبوع الثالث وحقق التعاون الفوز بنتيجة 5-3، وفى الأسبوع التاسع عشر انتهى التعادل بين الفريقين سلبيا.

نتيجة الاتحاد والتعاون

بداية المباراة : الاتحاد – التعاون

حمس دقائق مرت ومازلنا بدون اهداف

د 15: الاتحاد 0 – 0 التعاون

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32 قوووووووووووووووووول بروجوفيتش #الاتحاد 1 التعاون 0

45 الحكم يشير بوجود 2 دقيقة وقت بدل من ضائع #الاتحاد 1 التعاون 0

نهاية الشوط الاول #الاتحاد 1 التعاون 0

بداية الشوط الثاني

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55 هدف التعادل للتعاون #الاتحاد 1 التعاون 1

64 تبديل اول للاتي خروج رودريغيز و نزول رومارينهو #الاتحاد 1 التعاون 1

71 كرت اصفر على كريم الاحمدي #الاتحاد 1 التعاون 1

90 هدف ثاني للتعاون #الاتحاد 1 التعاون 2

90 الحكم يشير بوجود 4 دقائق وقت بدل من ضائع #الاتحاد 1 التعاون 2

نهاية اللقاء بفوز التعاون 2-1.

الاتحاد في اخر 5 مباريات في جميع البطولات فاز 4 و تعادل 1 و احرز 13 هدف و أستقبل 7 أهداف.

لجنة الحكام تكلف طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة “نيستور بيتانا” لإدارة #نهائي_كأس_الملك غدًا الخميس بين الاتحاد والتعاون — طاقم التحكيم نيستور بيتانا “حكم ساحة” هيرنان مايدانا “مساعد أول” هوان بيلاتي “مساعد ثاني” فرناندو إيتشينكي “حكم رابع” آندرسون دارونكو “حكم فيديو”