ملخص نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم .. هدف تاوامبا يتوج السكري بكأس خادم الحرمين الشريفين ويصنع...

ملخص نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 2-5-2019، يستضيف استاد الملد فهد الدولي اليوم الخميس مواجهة الاتحاد والتعاون تابع لايف كورة ستار في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، قمة كروية كبيرة بين الفريقين على المستطيل الأخضر ويأمل عشاق العميد والسكري في التتويج باللقب وإسعاد الجماهير، ونقدم نتيجة واهداف مباراة التعاون والاتحاد الان.

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون

وبلغ اتحاد جدة النهائي بعدما تمكن من إقصاء النصر في قبل النهائي بنتيجة 4-2 في الاشواط الإضافية، فيما تأهل التعاون بعد الهزيمة الساحقة التي لقنها للموج الأزرق الهلالي بخماسية نظيفة، وستنطلق مباراة التعاون والاتحاد اليوم في الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بتوقيت الرياض، وسيُذاع اللقاء من خلال قناة KSA Sports HD و DawriPlus بتغطية شاملة.

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة تحكيمياً إلى طاقم أرجنتيني مكون من نيستور بيتانا حكم ساحة، ويعاونه كلاً من هيرنان مايدانا وهوان بيلاتي، أما الحكم الرابع فسيكون فرناندو إيتشينكي.

ملخص نتيجة الاتحاد والتعاون اليوم

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أكد نجم الكرة الأرجنتينية هيرنان كريسبو في الاستوديو التحليلي للنهائي المرتقب ان الاتحاد لديه تاريخ عريق ومعتاد على خوض تلك المواجهات الحاسمة.

تشكيلة الاتحاد الرسمية: فواز القرني – عبدالله العمار – أحمد عسيري – مروان دا كوستا – سعود عبد الحميد – سانوجو – فيلانويفا – كريم الأحمدي – جاري رودريجز – بريوفيتش – فهد المولد.

تفاعل كبيرة من الجماهير المتواجدة والآن الجميع في ترقب دخول اللاعبين وطاقم التحكيم لانطلاقة أحداث الشوط الأول من القمة الحاسمة لمعرفة البطل المتوج.

أجواء احتفالية مميزة للغاية في ملعب الاتحاد والتعاون بتغطية رائعة ننتظر مباراة نهائية رفيعة المستوى على مستوى الأداء.

هجمات تعاونية على مرمى العميد دون أن ينجح أحد اللاعبين في هز الشباك والتعادل السلبي ما زال حاضراً على أرضية الميدان.

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الهدوء حتى الان في هذا النهائي مع القليل من الخطورة من جانب الفريقين, مرحلة جس نبض أخذت أكثر من اللازم والتعاون يفرض أسلوبه.

الدقيقة السادسة والعشرون تشهد اول ضربة وتهديد حقيقي للتعاون على مرمى الاتحاد بعد تسديدة في منتهى الروعة من ريان الموسى.

تمكن العميد من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 32 على الرغم من السيطرة النسبية للتعاون ولكن كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف المُسجلة.

نيلدو يضيع هدف التعادل على التعاون بعدما سدد الكرة في الهواء والشوط الأول ينتهي اتحادي بهدف مقابل لا شئ.

بعد نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل، يأمل التعاون في تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني قبل أن تتأزم المواجهة على أرضية الملعب.

سيطرة وهجوم قوي من التعاون على مرمى الاتحاد لتسجيل هدف التعادل في وقت مبكر مع استمرار الهجمات السريعة للاعبي الاتحاد.

العميد يعتمد على الدفاع للحفاظ على تقدمه بهدف وسط ضغط ناري من فخر القصيم وكان التعادل قريب جداً ولكن مرت بسلام على الخصم.

الدقيقة 54 تأتي بأنباء سعيدة لجماهير التعاون بعدما أحرز طلال العيسى هدف التعادل لفريقه لتشتعل المباراة من جديد بين الفريقين.

كرة القدم ليست أندية كبيرة فقط والدليل على ذلك الأداء الممتع الذي يقدمه التعاون في النهائي الكبير على الرغم من الخبرة التي يتمتع بها لاعبي العميد.

انتهت مباراة الاتحاد والتعاون بفوز الأخير بهدفين لهدف ويتمكن السكري من التتويج بأولى ألقابه في كأس الملك.