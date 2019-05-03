نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “التعاون بطل كأس...

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم، ترقب كبير من جميع الجماهير السعودية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة نهائي كأس الملك سلمان بين الاتحاد والتعاون مباشرة في مباراة لا تقبل القسمة، حيث يتوقع الجميع أن تكون مباراة الفريقين واحدة من أقوي مباريات الموسم، وتتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم السعودية نحو استاد الملك فهد الدولي في الرياض، حيث اللقاء المرتقب بين الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهي المباراة التي يتوقع الجميع أن تكون واحدة من أقوي مباريات الموسم.

ستضم تشكيلة الاتحاد اليوم أمام التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كلا من: فواز القرني في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع: عبدالله العمار – أحمد عسيري – مروان داكوستا – سعود عبدالحميد، أما خط الوسط : كريم الأحمدي – سانوجو – جاري رودريجيز – كارلوس فيلانويفا، وسكون في الهجوم : فهد المولد – ألكسندر بريجوفيتش.

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون