نتيجة مباراة الإتحاد والتعاون فى نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين

يترقب محبى الكرة السعودية مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم التى ستُقام على ملعب الملك فهد الدولي في نهائي كأس الملك 2019.

تنطلق صافرة بداية المباراة بين فريقي الإتحاد والتعاون اليوم في تمام الساعة 7:30م بتوقيت القاهرة، الساعة 8:30م بتوقيت مكة المكرمة.

متابعة مباراة الإتحاد والتعاون