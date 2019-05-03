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نتيجة مباراة الإتحاد والتعاون فى نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين

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يترقب محبى الكرة مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم التى ستُقام على ملعب الملك فهد الدولي في نهائي كأس الملك 2019.

تنطلق صافرة بداية المباراة بين فريقي الإتحاد والتعاون اليوم في تمام الساعة 7:30م بتوقيت القاهرة، الساعة 8:30م بتوقيت مكة المكرمة.

متابعة مباراة الإتحاد والتعاون

  • تفصلنا عن بداية المباراة عشر دقائق.
  • من المرتقب أننا سنشاهد مباراة ممتعة اليوم.
  • الآن فعاليات والإحتفالات بمناسبة مباراة اليوم فى نهائى كأس خادم الحرمين الشريفين.
  • بدأت المباراة.
  • مضى ربع ساعة ولا تزال النتيجة تعادل سلبي 0-0.
  • انتهت المباراة بفوز نادي الإتحاد.
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