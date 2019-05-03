التعاون يُتوج بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف

تأخر انطلاق المباراة ربع ساعة عن موعدها الطبيعي خاصة بعد أن تم إقامة حفل غنائي واستعراضي احتفالاً بمباراة النهائي بين التعاون والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي، وقد تغلب الاتحاد على النصر برباعية بينما وصل التعاون بعد الفوز على الهلال بخماسية نظيفة.

كان من المُقرر إذاعة المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية لكن الحفل الغنائي أخذ وقت أكبر مما جعل انطلاق المباراة تتأخر ربع ساعة كاملة، وتُنقل المباراة على قناة ksa sports hd 1 بتعليق فارس عوض.

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون

انطلقت المباراة وقد استطاع العميد التقدم على التعاون في الشوط الأول بهدف نظيف بقدم بريجوفيتش من انفراد بالمرمى، وقد واصل الاتحاد الأداء الجيد قبل مباراة اليوم خاصة وأنه يحتل مكان جيد في البطولة القارية واستطاع الخروج من المراكز المُهددة بالهبوط في الدوري السعودي.