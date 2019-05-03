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موعد مباراة الأهلي والنجوم بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

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يستعد النادي الأهلي لخوض لقاء جديد أمام فريق النجوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين ببطولة الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة؛ حيث يأتي بعد فريق بيراميدز الذي يحتل صدارة الترتيب بنفس عدد النقاط.

ويستضيف ستاد بتروسبورت هذا اللقاء يوم الأحد المقبل الموافق الخامس من شهر مايو الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة والربع مساءا بالتوقيت المحلي للقاهرة والتاسعة والربع بتوقيت المملكة العربية .

إما عن القنوات الناقلة للمباراة، فستقوم قنوات أون سبورت “ON Sports” والنيل “Nile Sport” بالبث المباشر للمباراو في موعدها المحدد، في ظل تقديم استوديوهات تحليلية مع باقة من أفضل محللي ومتابعي الأحداث الرياضية.

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