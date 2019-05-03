اتحاد الكرة يعلن عن تعديل موعد مباراة الأهلي والنجوم بسبب الزمالك

استقرت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم المصري على تعديل موعد إقامة لقاء النادي الأهلي والنجوم، والتي تقام ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والثلاثين ببطولة الدوري المصري الممتاز، والني يستضيفها ستاد بتروسبورت يوم الأحد المقبل.

واستقرت لجنة المسابقات على إقامة اللقاء في السابعة مساءا بدلا من الثامنة والربع مساءا، على أن يقام اللقاء كما هو على ستاد بتروسبورت.

وكان رئيس لجنة المسابقات، عامر حسين قد كشف مؤخرا عن نوايا الاتحاد حول تعديل مواعيد مباريات الأحد القادم، لإتاحة الفرصة للمشاهدين بمتابعة كافة اللقاءات، والتي من بينها مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي المقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل بالتوقيت المحلي للقاهرة.