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بسبب صلاح.. مدافع برشلونة فقد جزءا من أسنانه

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فقد قلب الدفاع الفرنسي، كليمان لانغليه، جزءا من أسنانه خلال فوز فريقه الإسباني على الإنجليزي 3-صفر، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي في كرة القدم.

وقال لانغليه مبتسما لقناة "أر أم سي" الفرنسية بعدما قطع برشلونة شوطا كبيرا نحو النهائي: "فقدت جزءا صغيرا من أسناني، لكن الأمر ليس خطيرا. أريد فقدان أجزاء إضافية (بحال تحقيق الفوز)".

وشرح لانغليه مواجهة هجوم ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني: "عرفنا أننا سنعاني، لديهم أقوى هجوم أوروبي. فريقهم يفرض الإيقاع، لكننا عرفنا...

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