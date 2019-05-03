بسبب صلاح.. مدافع برشلونة فقد جزءا من أسنانه

فقد قلب الدفاع الفرنسي، كليمان لانغليه، جزءا من أسنانه خلال فوز فريقه برشلونة الإسباني على ليفربول الإنجليزي 3-صفر، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال لانغليه مبتسما لقناة "أر أم سي" الفرنسية بعدما قطع برشلونة شوطا كبيرا نحو النهائي: "فقدت جزءا صغيرا من أسناني، لكن الأمر ليس خطيرا. أريد فقدان أجزاء إضافية (بحال تحقيق الفوز)".

وشرح لانغليه مواجهة هجوم ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني: "عرفنا أننا سنعاني، لديهم أقوى هجوم أوروبي. فريقهم يفرض الإيقاع، لكننا عرفنا...