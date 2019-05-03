أول تعليق من تريزيجية بعد دخوله التشكيل المثالي للدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريق قاسم باشا التركي أنه يمتلك الكثير من العروض للانتقال في الصيف المقبل إلى فريق أخر.

واختير تريزيجيه ضمن الفريق المثالي في الدوري التركي للموسم الحالي، بعد أن نجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10 خلال 34 مباراة.

وفي تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" قال تريزيجيه:"من الرائع أن أكون في فريق الدوري التركي المثالي، هذه المسابقة من أقوى دوريات العالم، لكنها لا تحظى بالمتابعة الجيدة نظراً لعدم إذاعتها".

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وأضاف تريزيجيه:"في يناير الماضي حصلت على عروض جيدة بمبالغ مالية ضخمة، لكن رئيس نادي قاسم باشا رفض رحيلي، ووعدني بمساعدتي على الانتقال الصيف المقبل".

وعن العروض قال لاعب الأهلي السابق:"هناك أكثر من نادي مهتم بضمي، لكن تركيزي حالياً في إنهاء الموسم بشكل جيد مع فريقي، ثم الفوز بكأس الأمم الإفريقية مع مصر، هذا هو طموحي".

وتابع اللاعب:"لا يهمني اسم الفريق، أو اسم الدوري، ما يهمني أن أذهب إلى فريق يمنحني فرصة المشاركة باستمرار، لن أكون سعيداً بالانتقال لفريق كبير لمشاهدته من الملعب فقط".

وأنهى تريزيجيه بالحديث عن زميله محمد صلاح قائلاً:"لقد قدم مباراة رائعة أمام برشلونة في دوري الأبطال مع ليفربول، وأعتقد أن فريقه قادر على العودة في لقاء الإياب".