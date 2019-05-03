المسابقات: تأجيل مباراتين للزمالك بعد كأس الأمم في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أن موقف الزمالك من الوصول لنهائي الكونفدرالية، سيحدد موعد نهاية الدوري.
ويلتقي الزمالك أمام النجم الساحلي التونسي في سوسة، يوم الأحد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.
وأوضح حسين في تصريحات تليفزيونية لقناة "نايل سبورت"، أن خروج الزمالك من الكونفدرالية، سيعجل بانتهاء موسم الدوري قبل بطولة الأمم الإفريقية لينتهي يوم 3 يونيو، وهو موعد ما قبل انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لكأس الأمم.
فيما أشار إلى أنه في حالة وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية، سيخوض مباراتي الذهاب والإياب يومي 19، و26 مايو، وبالتالي سيتأجل مباراتين له عقب بطولة كأس الأمم.
وكانت مباراة الذهاب انتهت في برج العرب بفوز الزمالك على نظيره النجم بهدف نظيف.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو، حتى 19 يوليو المقبلين.
وأكد رئيس لجنة المسابقات، أنه تم الاستقرار على إنهاء الدوري أولاً، لتحديد أسماء الـ3 فرق المشاركة في البطولات الإفريقية، على أن يقام الكأس بعد نهاية الدوري.
وعن تعديل موعد مباراة بيراميدز والمصري يوم الأحد المقبل، قال عامر حسين إنه خاطب الناديين لتقام المباراة الساعة الخامسة مساءً، ولكنه لم يتلق ردًا بعد من إدارة الناديين.
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