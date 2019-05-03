تريزيجيه.. حين تُنصفك نظريتك مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - المدرب لا يحبه ومن ثمّ لا يُشركه في المباريات لذا طلب محمود حسن "تريزيجيه" من إدارة نادي أندرلخت ـ متصدر الدوري البلجيكي في موسم 2016/2017 ـ الرحيل على سبيل الإعارة لنادي موسكرون ـ الذي يُصارع الهبوط ـ .

تريزيجيه يؤمن دائمًا إنه حتى لو عاد خطوة للخلف عليه بذل مجهود أكثر ليرفع من شأنه لذا يُفضل الانتقال إلى نادي يريد ضمه لصفوفه ليلعب أساسيًا عن الانضمام لصفوف نادي أوروبي له اسم ولكن لن يعتمد عليه.. هكذا يؤمن اللاعب الذي توّج اليوم الخميس 2 مايو 2019 مجهوده بالتواجد في فريق العام بالدوري التركي لموسم 2018/2019.

فاللاعب الذي سُمي تيمنًا بمستقبل اللاعب الفرنسي تريزيجيه وجد بصفوف موسكورن ضالته؛ حيث شارك معه بصورة أساسية ليُسجل بقيمصه 7 أهداف ويصنع 5 لزملائه وضمن لهم البقاء في الدوري الممتاز بهدفه في المباراة الأخيرة لهم بعدما طالت فترة مشاهدته للمباريات من على دكة أندرلاخت لتصله العديد من العروض.

عروضًا من فرنسا، انجلترا، ألمانيا هكذا كان يُعلن من قبل مقربين من اللاعب ليصدم محبيه بخبر انتقاله بصورة رسمية من أندرلخت بعد انتهاء إعارته لفريق بمتوسط الدوري التركي.. قاسم باشا.

"وصلتني عروضًا كثيرة من أندية أوروبية كبيرة ولكن كان منها من يضعني على قائمة انتظاره في الانتقالات وأخرين يريدونني بديلاً ولكنني لم أكن لأتحمل أن أقضي موسمًا على مقاعد البدلاء فأستحق التواجد واللعب وقاسم باشا يُحقق لي ما أريد والمدير الفني يريد ضمي بشدة فوافقت على عرضهم".. تريزيجيه يُعلل انتقاله للدوري التركي خلال حوار أُجري معه بفضائية بي إن سبورت.

ليواصل تريزيجيه السعي:"حلمي احترف في الدوري الإنجليزي، الاسباني والألماني ولكن أهم حاجة يكون الفريق شاريني".

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وبالفعل في الموسم الأول له بقميص قاسم باشا 2017/2018 سجل 16 هدف وصنع 8 لزملائه خلال 2765 دقيقة مجمل مشاركته في 33 مباراة مع فريقه ببطولتي الكأس والدوري.. ليحل في المركز الثاني بقائمة أفضل المحترفين في تركيا خلف لاعب الهلال السعودي الحالي المُهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

"أتعب كثيرًا فأعمل بمفردي مرتين وثلاثة يوميًا بخلاف المران مع فريقي.. والله يعلم ويرى ما أقوم به من مجهود كبير لأظهر بهذا الشكل مع قاسم باشا وهو الأمر الذي أستطيع الظهور به في أي دوري بالعالم".. تريزيجيه يُعلل لمحاوره في قناة بي إن سبورت تألقه مع قاسم باشا.

وهو الأمر الذي دفع أندية القمة في تركيا مثل جلطا سراي وبشكتاش للاهتمام بضمه:"نرغب في استمراره بصفوفنا.. لاعبينا تلقوا عروضًا كثيرة ولكنهم مستمرون معنا".. نورسال بلجين، المدير الرياضي لفريق قاسم باشا التركي يرد على رحيل تريزيجيه عن صفوفهم.

ولكن لم يؤثر الأمر على تريزيجيه فهو لازال يؤمن بأن المشاركة باستمرار سبيله للخطوة التالية في مسيرته فواصل العمل مع قاسم باشا في موسم 2018/2019 :"ألعب كل مباراة وكأنها مباراة في بطولة الكأس أو أخر مباراة سأُشارك بها في حياتي لذا أريد عمل كل شيء وأُظهر قدراتي كلها".

ليُسجل خلال 34 مباراة ببطولتي الدوري والكأس 9 أهداف ويصنع 10 لزملائه ليضعونه ضمن فريق الدوري التركي لموسم 2018/2019 وهي المرة الأولى التي يتواجد بها اللاعب صاحب الـ25 سنة بمثل هذه القائمة في مسيرته الاحترافية.. فهل تقوده نظريته للتواجد في أحد أندية أوروبية البارزة كأساسي خلال الموسم المقبل؟

"تريزيجيه ظهر مرة أخرى في القائمة التي يريد نادي ليون الفرنسي التعاقد معه بالموسم المقبل 2019/2020".. هذا ما جاء في تقرير مجلة فرانس فوتبول الشهيرة التي توجت الاعب كأفضل محترف إفريقيا عن شهر مارس 2019.