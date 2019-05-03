شاهد.. محمود تريزيجيه في التشكيل المثالي للدوري التركي

توج الدولي المصر محمود تريزيجيه لاعب وسط قاسم باشا، باختياره ضمن تشكيل الموسم الحالي بالدوري التركي. وأقيم اليوم الخميس حفل توزيع جوائز الموسم، والذي حضره تريزيجيه لاستلام جائزته باختياره في تشكيل المسابقة لهذا الموسم. لاستلام جائزته باختياره في تشكيل المسابقة لهذا الموسم. اللاعب البالغ من العمر 24 ربيعًا ارتدي قميص قاسم باشا هذا الموسم في الدوري 30 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف. ونشر لاعب الأهلي السابق صورة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حاملًا الجائزة التي حصل عليها تحت تعليق "الحمدلله". Advertisements شاهد تريزيجيه : شاهد التشكيل المثالي للدوري التركي :

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