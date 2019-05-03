شاهد.. تشيلسي يتعادل إيجابيًا مع فرانكفورت بالدوري الأوروبي

حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقي آينترخات فرانكفورت الألماني مع نظيره تشيلسي بهدف لكل منهما، وذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس علىملعب الإمارات، ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وسجل لوكا يوفيتش الهدف الأول لصالح فرانكفورت في الدقيقة 23،
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب ستامبريدج معقل البلوز.
شاهد أهداف المباراة:
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