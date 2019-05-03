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شاهد.. تشيلسي يتعادل إيجابيًا مع فرانكفورت بالدوري الأوروبي

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حسم التعادل الإيجابي مباراة فريقي آينترخات فرانكفورت الألماني مع نظيره بهدف لكل منهما، وذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على

ملعب الإمارات، ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

 

وسجل لوكا يوفيتش الهدف الأول لصالح فرانكفورت في الدقيقة 23،

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بينما سجل بيدرو هدف التعادل لصالح تشيلسي في الدقيقة 45 من احداث الشوط الأول.

 

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ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب ستامبريدج معقل البلوز.

 

شاهد أهداف المباراة:

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