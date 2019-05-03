وفاة نور كمال لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي

انتقلت نور كمال لاعبة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي إلى رحمة الله اليوم الخميس. اليوم الخميس. ومن المنتظر أن يتم تشييع الجنازة غداً بعد صلاة الجمعة في مسجد فاطمة الشربتلي. وتبلغ نور كمال 20 عاماً وتوفيت بشكل طبيعي.

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