شاهد.. أرسنال يضرب فالنسيا بثلاثية في الدوري الأوروبي

حقق أرسنال الإنجليزي فوزًا مهمًا على نظيره فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الإمارات،ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وسجل ألكسندر لاكازيت هدفي ارسنال في الدقيقتين 18،26 ثم أضاف بيتر أوباميانج
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب ميستايا معقل فالنسيا الإسباني.
شاهد أهداف المباراة :
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