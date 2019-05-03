فريق سيدات تنس الطاولة بالأهلي يتوج بلقب الدوري

توج فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري وذلك بعد الفوز على الزمالك اليوم بنتيجة ٣-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بستاد القاهرة.

وبفوز سيدات الأهلي على الزمالك، حسم الفريق لقب

الدوري بهذه النتيجة قبل جولة من نهاية المسابقة.

وقدمت لاعبات الأهلي المشاركة في اللقاء أداء مميزا، وهن، دينا مشرف ونادين الدولتلي ومريم هشام.

ويقود أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة، القيادة الفنية للفريق، وطارق فوزي مدرب عام، واحمد عياد مدرب، وزانج شونج خبير أجنبي.

وتخوض سيدات الأهلي مباراة ختام المسابقة، غدا الجمعة، أمام جزيرة الورد، على الصالة المغطاة بستاد القاهرة في ختام فعاليات بطولة الدوري هذا الموسم.