اتجاه لتعديل موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري

شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين مسئولي نادي بيراميدز ونظرائهم في المصري البورسعيدي، للاتفاق على تعديل موعد المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل .
ويسود اتجاه قوي لطلب تقديم موعد اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز لمدة 24 ساعة فقط، لتلعب المباراة بعد غد
ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب الدوري الممتاز حتي الآن برصيد 64 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز الرابع ورصيده 47 نقطة .
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