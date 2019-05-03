المقاولون يرد على أنباء انتقال أحمد علي لبيراميدز

نفى محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، ما تردد عن وجود عرض من نادي بيراميدز بمبلغ ٤٠ مليون جنيه من أجل شراء أحمد علي مهاجم الفريق.
وأضاف في تصريحات لبوابة "الوفد": " ليس عندي أي فكرة عمايقال في هذا الأمر، لأنه للأسف كذب في كذب، وشائعات ليس لها أساس من الصحة".
وتابع محمد عادل قائلًا: " ما يحزنني نقل مواقع للخبر دون البحث عن الحقيقة، وهى أنه لا
الجدير بالذكر أنه قد انتشر في الساعات الماضية تقارير تدعي أن نادي بيراميدز قد اتفق مع نادي المقاولون العرب واللاعب، على ضم أحمد علي نجم المقاولون العرب بمبلغ 40 مليون وهو ما نفاه محمد عادل فى تصريحاته للوفد .
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