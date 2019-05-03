هاني العقبي مديرًا فنيًا لفريق الرجاء

استقر مجلس إدارة نادي الرجاء علي إسناد الإدارة الفنية للفريق الأول بالنادي المطروحي، إلي نجم الأهلي السابق هانيالعقبي.
وكان العقبي قد تولي قيادة أكثر من نادي بالقسمين الثاني والثالث أبرزهم
ووقع العقبي العقود بحضور سعد أبوصندوق رئيس النادي ، ووكيله أحمد معتمد.
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