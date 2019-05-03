هاني العقبي مديرًا فنيًا لفريق الرجاء

استقر مجلس إدارة نادي الرجاء علي إسناد الإدارة الفنية للفريق الأول بالنادي المطروحي، إلي نجم الأهلي السابق هاني العقبي. العقبي. وكان العقبي قد تولي قيادة أكثر من نادي بالقسمين الثاني والثالث أبرزهم سيراميكا كليوباترا ودمنهور الذي احتل معه المركز الثالث في ترتيب المسابقة بمجموعة بحري. ووقع العقبي العقود بحضور سعد أبوصندوق رئيس النادي ، ووكيله أحمد معتمد.

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