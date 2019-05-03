الاتحاد الآسيوي يهنئ التعاون السعودي بلقب كأس خادم الحرمين

هنأ الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فريق التعاون السعودي عقب تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوج التعاون بكأس خادم الحرمين لأول مرة في تاريخه عقب تغلبه على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم

الخميس على ملعب الملك فهد.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا تغريدة، "التعاون يتوج بطلًا لكأس الملك لأول مرة في تاريخه، أهلًا بكم في دوري أبطال آسيا نسخة 2020".

شاهد التغريدة :