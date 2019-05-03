رياضة | عاجل.. تريزيجيه يكشف مفاجأة عن محمد صلاح أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تريزيجيه يكشف مفاجأة عن محمد صلاح أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمود تريزيجيه نجم قاسم باشا بأن طموحه مع المنتخب هو التتويج بأمم أفريقيا التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

وقال تريزيجيه في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : "هناك عدة أندية ترغب في ضمي ولا يهمني من أي دوري لأني أحاول الظهور بشكل جيد في كل نادي".

وأضاف :"شرطي المهم أن أكون لاعب أساسي للانتقال لأي نادي ولا أفكر في اللعب في دوري معين".

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وتابع :"طموحي المشاركة في تتويج مصر بكأس الأمم الأفريقية والمنتخب يجهز نفسه لذلك ونسعى لاسعاد الشعب المصري".

واختتم تريزيجيه تصريحاته قائلاً :"صلاح قدم مباراة جيدة أمام برشلونة أمس وكان ينقصه الحظ وأتوقع أنهم سيتمكنون من تعويض النتيجة في مباراة العودة".