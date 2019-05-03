رياضة | طنطا يدعم صفوفه بضم "مانجا" النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يدعم صفوفه بضم "مانجا" النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد فريق طنطا الرياضي برئاسة فايز عريبي، مع چون مانجا الجناح الأيمن للنصر القاهري، لمدة 3 مواسم، وذلك لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن مانجا كان من ناشئي نادي مصر المقاصة ولعب بالفريق الأول قبل الإنضمام للفيوم، وانتقل لتليفونات بني سويف ثم النصر الذي تألق في صفوفه، مما جعله محط أنظار كثير من الفرق.

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وسبق لطنطا التعاقد مع أحمد فهمي لاعب غزل المحلة في صفقة انتقال حر بعد إنتهاء تعاقده مع الفريق المحلاوي، ويسعي أيمن المزين المدير الفني لطنطا في التعاقد مع مجموعة لاعبين متميزين استعدادا للممتاز.