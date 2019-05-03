رياضة | جهاد عامر تزور استاد الإسماعيلية لوضع التصور المبدئي للشباب المتطوعين بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد عامر تزور استاد الإسماعيلية لوضع التصور المبدئي للشباب المتطوعين بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق بزيارة استاد الإسماعيلية عصر اليوم الخميس على هامش المقابلات الشخصية المنعقدة بمبني المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس للشباب المتطوعين الذين تقدموا للمشاركة في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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واستقبلت الدكتورة جهاد عامر في الزيارة الأستاذ محمد شيحه رئيس مجموعة الاسماعيلية التي تستضيف إحدى مجموعات البطولة، لتحديد الأعداد الأولية من الشباب المتطوعين والذين سيتم توزيعهم على المواقع المختلفة داخل الاستاد.

هذا و قد تقدمت الدكتورة جهاد عامر بالشكر والتقدير لرئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش ، على استضافة المقابلات الشخصية للشباب المتطوعين بمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، لافتة إلى التعاون المثمر مع هيئة قناة السويس