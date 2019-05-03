رياضة | مفاجأة.. إسبانيا حاولت تجنيس ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. إسبانيا حاولت تجنيس ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني عن وجود محاولات عديده من جانب منتخب بلاده لإقناع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي باللعب في صفوف اللاروخا وذلك بعد سطوع نجمه في العام 2004 مع البلوجرانا.

وفي تصريحات صحفية أبرزتها صحيفة " أس " قال ديل بوسكي أن الإتحاد بذل مجهودات كبيرة للغاية من أجل إقناع ميسي باللعب للمنتخب الإسباني لكنه فضل المشاركة مع منتخب التانجو الأرجنتيني.

وواصل ديل بوسكي " ميسي يحب المنتخب الأرجنتيني كثيراً ولم يوافق على العرض على الرغم من أنني تمنيت لو أشرف على تدريبه في يوم من الأيام.

وأنهى ديل بوسكي أن ميسي كان بإمكانه فرصة كبيرة للفوز بلقب كأس العالم 2010 ويورو 2008 و 2012 بدلاً من فشله مع منتخب بلاده في الحصول على أي لقب