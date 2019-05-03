رياضة | 'فهمي' يعبر عن سعادته بعد العودة لطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'فهمي' يعبر عن سعادته بعد العودة لطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر 'أحمد فهمي' لاعب غزل المحلة عن سعادته بعد الإنضمام لصفوف طنطا بفترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وقال في تصريح خاص للفجر الرياضي بأنه سعيد بالعودة مرة أخري لبيته القديم، متمنياً تقديم أداء جيد في الدوري الممتاز والمساهمة في تحقيق مركز في منتصف الجدول.

وأنضم 'فهمي' لصفوف طنطا لمدة 3 مواسم مقابل 400 ألف جنيها، وسبق له اللعب في أندية مثل طنطا وصيد المحلة وغزل المحلة.

وتألق اللاعب في صفوف المحلة الموسم المقبل ونجح في تسجيل 3 أهداف، مما جعله محط أندية، وحسم أمر تعاقده للفريق الطنطاوي بعد المفاوضات التي قادها أيمن المزين المدير الفني مع اللاعب.