رياضة | وزير الشباب والرياضة يلتقي بسفير غانا في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي بسفير غانا في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور وينفيرد هاموند سفير دولة غانا بالقاهرة ، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

رحب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسفير غانا لدي القاهرة، معربا عن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين .

واطلع وزير الشباب والرياضة السفير الغاني بتفاصيل نموذج محاكاة بطولة افريقيا ، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة علي ملاعب مركز شباب الجزيرة بمشاركة ٢٣ منتخباً يمثلون الفرق المتأهلة لبطولة امّم افريقيا (كان ٢٠١٩).

ومن جانبه، اشاد السفير الغاني بالقاهرة بتنظيم نموذج محاكاة للبطولة الكبري ، وبالملاعب المقام عليها البطولة، معربا عن سعادته البالغة بمشاركة بلاده في نموذج المحاكاة وفي البطولة الكبري ، متمنياً لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعباً دوام الامن والامان والتقدم.