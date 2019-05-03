رياضة | سفير غانا يشهد مباراة بلاده مع كوت ديفوار بنموذج محاكاة بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير غانا يشهد مباراة بلاده مع كوت ديفوار بنموذج محاكاة بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد السفير دكتور وينفيرد هاموند سفير جمهورية غانا بالقاهرة مباراة منتخب غانا مع منتخب كوت ديفوار ضمن منافسات دور الثمانية بنموذج "محاكاة بطولة أفريقيا "، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 27 ابريل حتي 4 مايو المقبل بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة 23 جالية افريقية تمثل 23 منتخبا أفريقيا من الدول المتأهلة لبطولة الأمم الافريقية 2019.

أكد السفير الغاني لدي القاهرة عن عمق العلاقات الدبلوماسية بين مصر وغانا، مشيداً بفكرة تنفيذ نموذج محاكاة لبطولة افريقيا وهو الأول من نوعه داخل القارة الأفريقية، مؤكداً أن جمهورية مصر العربية تستعد بشكل كبير لتنفيذ بطولة غير تقليدية عقب اسناد المهمة لها في وقت قصير.

وأشاد سفير غانا بمركز شباب الجزيرة ومنشآته وإمكانياته معرباً عن رغبته في نقل التجربة المصرية المميزة في مجال مراكز الشباب بصفة خاصة والمنشئات الشبابية والرياضية بصفة عامة.