رياضة | غداً.. هيثم عرابي يستكمل اختبارات الناشئين لفريقه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. هيثم عرابي يستكمل اختبارات الناشئين لفريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل هيثم عرابي الخبير التسويقي ومدير التعاقدات السابق بالأهلي اختبارات الناشئين من أجل تكوين فريق للسنة القادمة.

وكان عرابي أعلن عن مشاركة فريق خاص به في دوري الدرجة الرابعة بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تتم اختبارات الناشئين غداً الجمعة بمركز شباب التجمع الأول من الساعة الواحدة ظهراً حتى السادسة مساء.

وسيتم تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات في باقي المحافظات عقب عيد الفطر المبارك.