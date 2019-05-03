رياضة | تركي آل الشيخ يهنئ التعاون بالفوز بكأس خادم الحرمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يهنئ التعاون بالفوز بكأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية فريق التعاون بعد فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد.

وقال تركي آل الشيخ عبر تويتر: "مبرووك التعاون اغلى الكؤوس ..وهاردلك للإتحاد ... نهائي رائع".

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توج التعاون بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على نظيره الاتحاد بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي البطولة.

تقدم الاتحاد عن طريق بريوفيتش في الدقيقة 32 ورد التعاون بهدفين عن طريق طلال العبسي و تاوامبا في الدقيقتين 54 و91.

بتلك النتيجة يتوج التعاون بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه بينما يخسر الاتحاد اللقب.