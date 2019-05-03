رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لضم نجم توتنهام بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يخطط لضم نجم توتنهام بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مع نجم توتنهام بالمجان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع جول البريطاني، فإن ريال مدريد يخطط لضم الدنماركي كريستيان إيركسن، لاعب توتنهام في صيف 2020 وهو موعد نهاية عقده مع السبيرز من أجل حسم الصفقة بشكل مجاني.

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وأنهى مسؤولو النادي الملكي اتفاقا مع كريستيان إيركسن على الانتقال لصفوف ريال مدريد مقابل أكثر من 4 ملايين يورو سنويا.

وأشار الموقع إلى أن توتنهام سيحاول إحباط مخطط ريال مدريد لخطف صاحب الـ27 عاما في صفقة انتقال حر في صيف 2020.

في المقابل؛ يرفض إيركسن عدة عروض من توتنهام لتمديد عقده في الفترة المقبلة من أجل الرحيل لفريق ريال مدريد.