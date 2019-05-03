رياضة | خبر سار في مران ريال مدريد اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار في مران ريال مدريد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة آس الإسبانية تقريرًا أكدت خلاله أن مران ريال مدريد اليوم الخميس، حمل خبرًا سارًا لعشاق الميرنجي، وهو مشاركة البرازيلي فينسيوس في التدريب الجماعي، بعد أن غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وخضع فينيسيوس للعلاج والتأهيل منذ مباراة الإياب أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ودع على إثرها النادي الملكي البطولة التي يحمل لقبها في السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت الصحيفة أن فينيسيوس سيكون بنسبة 100% ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال، بعد أن استبعده زيدان في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق كإجراء وقائي، وخوفًا من تجدد إصابته.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد، فيما يتربع بطل الدوري فريق برشلونة على القمة برصيد 83 نقطة.