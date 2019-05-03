رياضة | فينجر يوضح لاعب ليفربول المتسبب في هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينجر يوضح لاعب ليفربول المتسبب في هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط ليفربول بثلاثية نظيفة في ميدان مضيفه برشلونة خلال مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وكان الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق ضمن فريق تحليل المباراة على شبكة قنوات بين سبورت وخلال حديثه عن اللقاء تطرق المدير الفني المخضرم عن إمكانيات لاعبي الفريقين.

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وصرح فينجر أن ليفربول يتفوق على برشلونة في الشق البدني حيث أن لاعبي برشلونة حصلوا على إنذارات أثناء محاولاتهم لإيقاف انطلاقات لاعبي الليفر، لكن عندما يصل الفريق الكتالوني للثلث الأخير من الملعب فإنهم يمتلكون القدرات التي تسمح لهم باستغلال أول فرصة لتسجيل هدف التقدم.

وأضاف أرسين أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز هو من في العادة يقوم بالتغطية لكن في لقطة الهدف الأول كان عليه أن يضغط على لويس سواريز مهاجم برشلونة حيث أن فان دايك يتمتع بقدرات دفاعية كبيرة.

واختتم فينجر حديثه بالإشادة بالهدف واصفاً إياه بالعظيم بعدما جاء من كرة عرضية رائعة على حد وصف مدرب أرسنال السابق.