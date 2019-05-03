رياضة | مصطفي عبده يعتذر رسميا عن الاستمرار بنادي الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفي عبده يعتذر رسميا عن الاستمرار بنادي الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعتذر مصطفي عبدة اليوم لمجلس إدارة نادي الحمام عن تكملة المشوار مع نادي الحمام في الموسم الجديد والإكتفاء بما قدمة مع نادي الحمام الموسم الماضي ونجاحة في بقاء الفريق وسط الكبار بدوري الممتاز ب.

وأكد لمجلس الإدارة أنه يكن لنادي الحمام وجماهيرة كل الأحترام والتقدير لكنة أعتذر في الوقت الحالي حتي يعطي الفرصة لمجلس إدارة النادي في التعاقد مع مدير فني جديد.

وعلي الفور فتح مجلس إدارة نادي الحمام قنوات إتصال بأكثر من مدير فني للإستقرار علي المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم الجديد.

يذكر أن نادي الحمام قد أنهي الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة .