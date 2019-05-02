انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوة مهمة لقطبي لندن نحو نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 11:48 مساءً - حقق نادي آرسنال الإنجليزي فوزاً مهماً على حساب ضيفه فالنسيا الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

تقدم "خفافيش" فالنسيا بهدف أول عن طريق المدافع الفرنسي مختار دياخابي في الدقيقة الـ11، وردّ "المدفعجية" بهدفين عبر الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالدقيقتين الـ18 و26.

وفي اللحظات الأخيرة قبل صافرة النهاية، عزز الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ تقدم آرسنال بهدف ثالث، ليضع فريقه على أعتاب نهائي "يوروبا ليغ".

ويحتاج الفريق اللندني للتعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل ضمان وجوده بنهائي البطولة القارية الثانية للاتحاد الأوروبي للعبة، في حين بات فالنسيا مطالباً بالفوز بثنائية دون رد في حال أراد إقصاء فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري.

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وفي المباراة الثانية من أمسية "يوروبا ليغ"، عاد تشيلسي الإنجليزي بتعادل ثمين من ميدان آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كومرزبنك أرينا".

وضع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، المطلوب بشدة من قبل قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، فريقه الألماني في المقدمة بهدف أول، بعد مرور 23 دقيقة من اللعب.

وقبل ذهاب "البلوز" إلى استراحة ما بين الشوطين، أدرك الجناح الإسباني بيدرو رودريغيز التعادل، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

ويكفي فريق ملعب "ستامفورد بريدج" الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب من أجل حجز تذكرة العبور إلى نهائي البطولة الأوروبية، الذي سيقام بالعاصمة الأذرية باكو.