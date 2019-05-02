شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ يهنئ نادي التعاون على فوزه بكأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

عبر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن سعادته بفوز نادي التعاون السعودي على غريمه اتحاد جدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين . ونشر "آل الشيخ" : مبروك لنادي التعاون كاس مولاي خادم الحرمين الشريفين .. الفرحة لاتسعني.. الجدير بالذكر أن أحرز نادي التعاون، لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه مساء اليوم الخميس، على نظيره اتحاد جدة بنتيجة 2-1، في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب الدرة.

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