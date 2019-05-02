انت الان تتابع إيهاب جلال عن مواجهة بيراميدز: لن نتنازل عن الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ م

إيهاب جلال

أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أنه لن يتنازل عن الفوز في مواجهة بيراميدز، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين، من منافسات الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن اللقاء مثل أي مباراة في المسابقة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الخميس، قائلا: "طموحي مع الفريق هذا الموسم هو التواجد في المربع الذهبي، نظرًا للظروف التي مر بها الفريق، خلال الفترة الماضية، وسننافس على الدوري والكأس في الموسم المقبل".

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وواصل مدرب المصري حديثه، قائلا: "المواجهة ستكون صعبة، خاصة أن بيراميدز يسعى لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الصدارة، ونسعى لتحقيق الفوز من أجل حسم المركز الرابع". وأضاف جلال: "المصري فريق كبير، ولديه قاعدة جماهيرية، واللاعب الذي سيستمر معنا في الموسم المقبل، هو من يمتلك العزيمة والإصرار، من أجل الحصول على