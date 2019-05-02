انت الان تتابع التعاون يتوج بكأس خادم الحرمين لأول مرة في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

التعاون والاتحاد

انتزع التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، من أمام منافسه اتحاد جدة، في الوقت القاتل، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب «استاد الملك فهد الدولي». بدأ اللقاء بندية كبيرة من لاعبي الفريقين في محاولة للسيطرة مبكرًا على زمام الأمور، وتقاسما السيطرة على الكرة، في ظل تفوق نسبي للاتحاد، الذي ترجمه أداءه الأفضل بهدف التقدم في الدقيقة 32 عن طريق الصربي اليكساندر بريوفيتش في الدقيقة 32، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0.

وشهد الشوط الثاني تحسن واضح في أداء التعاون، الذي سعى لاعبوه بكل قوة لتسجيل هدف التعادل، وبالفعل نجح طلال العبسي بعد مرور 9 دقائق في تعديل النتيجة بالدقيقة 54، بعد الهدف حاول الاتحاد استعادة تقدمه من جديد، وشن اكثر من هجمة واعدة، لكن دفاع التعاون تصدى لكل محاولات العميد. وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة

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