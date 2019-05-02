التعاون يتوج بكأس خادم الحرمين لأول مرة في تاريخه

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تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
التعاون والاتحاد
انتزع التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، من أمام منافسه اتحاد جدة، في الوقت القاتل، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب «استاد الملك فهد الدولي». بدأ اللقاء بندية كبيرة من لاعبي الفريقين في محاولة للسيطرة مبكرًا على زمام الأمور، وتقاسما السيطرة على الكرة، في ظل تفوق نسبي للاتحاد، الذي ترجمه أداءه الأفضل بهدف التقدم في الدقيقة 32 عن طريق الصربي اليكساندر بريوفيتش في الدقيقة 32، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0.
وشهد الشوط الثاني تحسن واضح في أداء التعاون، الذي سعى لاعبوه بكل قوة لتسجيل هدف التعادل، وبالفعل نجح طلال العبسي بعد مرور 9 دقائق في تعديل النتيجة بالدقيقة 54، بعد الهدف حاول الاتحاد استعادة تقدمه من جديد، وشن اكثر من هجمة واعدة، لكن دفاع التعاون تصدى لكل محاولات العميد. وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة
وشهد الشوط الثاني تحسن واضح في أداء التعاون، الذي سعى لاعبوه بكل قوة لتسجيل هدف التعادل، وبالفعل نجح طلال العبسي بعد مرور 9 دقائق في تعديل النتيجة بالدقيقة 54، بعد الهدف حاول الاتحاد استعادة تقدمه من جديد، وشن اكثر من هجمة واعدة، لكن دفاع التعاون تصدى لكل محاولات العميد.
وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، لتضرب الاتحاد في مقتل، حيث أحرز الكاميروني ليندر تاوامبا، ليمنح فريقه التعاون اللقب الغالي، وسط ذهول جماهير ولاعبي اتحاد جدة.
وكان التعاون نجح في الوصول للمباراة النهائية بعد اقصائه الهلال في نصف النهائي بخماسية نظيفة، بينما تأهل اتحاد جدة بعد تغلبه على النصر في نصف النهائي بنتيجة 4-2.— دوري بلس (@dawriplusksa)
الهدف الثاني لنادي التعاون سجله اللاعب تاوامبا في الدقيقة 90— دوري بلس (@dawriplusksa) May 2, 2019
- تعليق : عيسى حربين
التعاون 2 : 1 الاتحاد#التعاون_الاتحاد#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين#دوري_بلس pic.twitter.com/xgZC2mEJ4e
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