انت الان تتابع هل يكون مفاجأة «الكان»؟. «استاد القاهرة» في ثوب جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة لأعمال الصيانة القائمة داخل «استاد القاهرة» الدولي؛ استعدادًا لاستقباله مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر الصيف المقبل. وتستضيف مصر البطولة بدءًا من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتقام النهائيات للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، كما تم نقلها إلى فصل الصيف، بدلا من إقامتها المعتادة سابقا في مطلع العام. وأظهرت الصورة تطورًا ملحوظًا في أرضية الملعب، كما انتشر طوال الفترة الماضية، كما بدأت عمليات تغيير مقاعد المشجعين في بعض المدرجات باللون الأزرق.

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